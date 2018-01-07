Спецлаборатория проверит источник загрязнения ручья под Уфой

Поступившую ранее информацию о «жёлтом ручье» в Дёмском районе подтвердили в экстренных службах города.

Городская «Служба спасения» проверила информацию о загрязнённом ручье в Дёмском районе Уфы. Как прокомментировали в пресс-службе управления, факт загрязнения подтвердился, так же специалистам удалось обнаружить очаг распространения неизвестного вещества.

- При обследовании территории было установлено место загрязнения в лесополосе в непосредственной близости от трассы М5 в Уфимском районе, - рассказали в управлении.