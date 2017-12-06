Террористической группировке в Уфе вынесен приговор

Лиц, готовящих теракт в Уфе, приговорили к лишению свободы и крупным штрафам.

Азамат Ишбаев, 1982 года рождения, Зокиржон Парпиев, 1982 года рождения и Асма Шарипова, 1954 года рождения осуждены приволжским военным судом, сообщили в пресс-службе ФСБ по республике.

В апреле прошлого года был задержан Азамат Ишбаев, намеревавшийся совершить теракт в Уфе, чтобы доказать верность террористической организации «Исламское государство», запрещенной в РФ. У него в ходе обыска обнаружили компоненты и вещества для изготовления самодельного взрывного устройства. Установлено, что злоумышленник склонял своего несовершеннолетнего знакомого к самоподрыву в людном месте.

В ходе следствия установили личности других участников группировки. Жительница села Авдон Асма Шарипова, которая вовлекала в группировку людей и занималась координационной деятельностью и финансированием Ишбаева. И житель Самары Зокиржон Парпиев, который инструктировал Ишбаева по применению самодельной взрывчатки, а также снабдил его липовыми документами для въезда в Сирию после предполагаемого теракта.