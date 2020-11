На ж/д переезде в Подмосковье грузовой автомобиль столкнулся с поездом. Есть пострадавшие.

Газета “Известия” сообщает, что в дорожно-транспортном происшествии пострадало два человека. Отмечается, что столкновение произошло на перегоне Одинцово-Голицыно - состав частично сошел с рельсов. В аварии пострадали люди, которые находились в грузовом автомобиле - их доставили в больницу под наблюдение медицинских работников. Подробности дорожного-транспортного происшествия выясняются правоохранителями.

