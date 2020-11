Вчера днём в Дуванском районе Башкирии под колёсами Газели погиб 31-летний дорожный рабочий, сообщает ГИБДД республики.

ДТП случилось на 75 километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит на месте дорожных работ. «Газель Next», за рулём которой находился 35-летний уфимец, совершила наезд на дорожного рабочего. После чего столкнулась с автомобилем УАЗ. В результате аварии мужчина скончался на месте происшествия. Напомним, ранее в Кармаскалинском районе 43-летняя жительница Уфы за рулём «Skoda Octavia» сбила 43-летнего пьяного мужчину. Пешеход скончался на месте ДТП.

