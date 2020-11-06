В Башкирии в автоаварии с двумя пьяными водителями погиб 34-летний мужчина

Авария произошла на улице Заки Валиди в селе Бурибай. 43-летний местный житель за рулём ВАЗ-2110, предположительно, при повороте налево столкнулся со встречным ВАЗ-2109 пол управлением 20-летнего водителя. Пассажир первого авто позже умер в больнице. Известно, что оба водителя были в состоянии алкогольного опьянения, а водитель «десятки» был ещё и без прав. Оба автолюбителя получили различные травмы. Сотрудники выясняют причины и обстоятельства аварии.