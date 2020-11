В Башкирии в автоаварии с двумя пьяными водителями погиб 34-летний мужчина

Вчера, 5 ноября, вечером в Хуйбуллинском районе Башкирии зарегистрировано ДТП с погибшим, сообщает ГИБДД республики.

Авария произошла на улице Заки Валиди в селе Бурибай. 43-летний местный житель за рулём ВАЗ-2110, предположительно, при повороте налево столкнулся со встречным ВАЗ-2109 пол управлением 20-летнего водителя. Пассажир первого авто позже умер в больнице. Известно, что оба водителя были в состоянии алкогольного опьянения, а водитель «десятки» был ещё и без прав. Оба автолюбителя получили различные травмы. Сотрудники выясняют причины и обстоятельства аварии. Напомним, ранее в Дуванском районе произошла авария, в которой погиб 17-летний парень и ещё трое пассажиров получили различные травмы. За рулём авто в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав находится 20-летний молодой человек. На высокой скорости в туман он сбил лошадь с двумя жеребятами. Следком Башкирии возбудил уголовное дело в отношении водителя.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter