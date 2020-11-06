На директора УК в Башкирии завели уголовное дело из-за смерти двоих молодых людей

1 февраля в пятиэтажном доме в Бирске обнаружили тело 18-летнего молодого человека и 14-летнюю девушку без сознания. На следующий день она скончалась в больнице. Смерть ребят наступила из-за отравления газом. Как позже выяснили следователи, в дымоходе и вентиляции квартиры отсутствовала тяга, из-за чего продукты сгорания природного газа от работающего газового котла скопились в жилом помещении.
По версии следствия, директор управляющей компании, обслуживающей дом, заключил договор по содержанию газового оборудования с компанией, которая не специализируется на проверке дымоходов и вентиляции.
Проверкой всего многоквартирного дома установлено, что имеются и другие нарушения в работе системы вентиляционных каналов и дымохода, что создает опасность для проживающих в нем лиц, сообщает пресс-служба.
В настоящее время газоснабжение в доме отключено, ведутся ремонтные работы.