На директора УК в Башкирии завели уголовное дело из-за смерти двоих молодых людей

На директора УК в Башкирии завели уголовное дело из-за смерти двоих молодых людей

Вчера, 17:35ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
В Бирске руководителю ООО «Управляющая компания жилищным фондом» предъявлено обвинение в ненадлежащем оказании услуг, из-за которых по неосторожности погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Башкирии.

1 февраля в пятиэтажном доме в Бирске обнаружили тело 18-летнего молодого человека и 14-летнюю девушку без сознания. На следующий день она скончалась в больнице. Смерть ребят наступила из-за отравления газом. Как позже выяснили следователи, в дымоходе и вентиляции квартиры отсутствовала тяга, из-за чего продукты сгорания природного газа от работающего газового котла скопились в жилом помещении.

По версии следствия, директор управляющей компании, обслуживающей дом, заключил договор по содержанию газового оборудования с компанией, которая не специализируется на проверке дымоходов и вентиляции.

Проверкой всего многоквартирного дома установлено, что имеются и другие нарушения в работе системы вентиляционных каналов и дымохода, что создает опасность для проживающих в нем лиц, сообщает пресс-служба.

В настоящее время газоснабжение в доме отключено, ведутся ремонтные работы.

уголовное делоБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы