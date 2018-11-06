Закошмарить протест: В Башкирии к пикетчику за отставку главы города пришел ОМОН

Предприниматель из Благовещенска Василий Зарабелов проводит пикетирование возле Дома правительства в Уфе с лозунгами против главы города Благовещенска и Благовещенского района уже с 16 октября. Сегодня, когда он стоял в очередном пикете, ему позвонили родственники и сообщили, что на его работу пришли люди в форме ОМОНа и положили их на пол.

- У меня предприятие «Подорожник» находится на Комарова, 8, - сообщил Василий Зарабелов Медиакорсети. – Примерно в 11.30 мне позвонили и сказали, что пришел ОМОН. Ничего не объяснили. Пытаюсь попасть на прием к главе региона.

Позже на своей странице Вконтакте житель Благовещенска разместил прямую трансляцию, из которой становится ясно, что на прием к врио главы Башкирии сразу он не попал. По его словам, к нему спустился сотрудник администрации "Динир Асгатович, который доложил о ситуации Букрееву".

Оперативный комментарий в пресс-службах Росгвардии и МВД по РБ получить не удалось.

Пока нет ясности, что является причиной визита правоохранителей, и поэтому версия, что кто-то решил "покошмарить" предпринимателя в связи с его общественной активностью, вполне вероятна. По крайней мере, Василий Зарабелов связывает этот визит с его общественной деятельностью.

Сейчас Василий Зарабелов решил отправиться в Москву, чтобы обратить внимание на ситуацию в Благовещенске.