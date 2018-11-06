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Закошмарить протест: В Башкирии к пикетчику за отставку главы города пришел ОМОН
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Закошмарить протест: В Башкирии к пикетчику за отставку главы города пришел ОМОН

Сегодня, 15:18ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: Youtube.com
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