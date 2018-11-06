В Уфе девушка вымогала 160 тысяч рублей у парня из-за разрыва отношений
Сегодня, 16:59ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Молодой человек, обратившийся в полицию, заявил, что его бывшая подруга вымогает у него деньги, в противном случае она опубликует в соцсетях его интимные фото.
По предварительным данным, парень несколько лет встречался сразу с двумя девушками. Когда одной из девушек это надоело, она стала вымогать у парня деньги в размере более 160 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
В противном случае девушка, 25-летняя уроженка Чекмагушевского района, намеревалась выслать сопернице фото и видео интимного содержания. Молодой человек, испугавшись, обратился в полицию.
Ее задержали. В содеянном она призналась. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд города Уфы.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей