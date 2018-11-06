Фото: pxhere.com
В Геленджике во время регаты перевернулись суда
Сегодня, 19:58Происшествия
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Следственный комитет инициировал проверку в связи с опрокидыванием нескольких парусных лодок в Геленджике во время 28-й Геленджикской парусной регаты. Мероприятие проводилось 5 ноября.
10 лодок вынуждены были воспользоваться помощью спасателей, сообщает газета Известия.
5 человек с переохлаждением и незначительными травмами были направлены в больницу. В регате также участвовали дети старше 9 лет. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь. Двум из них госпитализация не была нужна, других троих в ближайшее время выпишут.
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