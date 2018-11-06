В Башкирии артист балета получил травму из-за плохого покрытия пола дворца культуры

Артист балета ансамбля народного танца «Ляйсян» получил травму в хореографическом кабинете Дворца культуры села Уральск Учалинского района. Дополнительное расследование несчастного случая сотрудниками Государственной инспекции труда выявило, что одной из причин, повлекших травмирование работника культуры явилось ненадлежащее состояние полового покрытия в кабинете хореографии.

- Кроме того, в нарушение требований ст. 225 ТК РФ сотруднику не проведен повторный инструктаж, обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда, - комментируют в пресс-службе ведомства.

Расследование выявило, что несчастный случай связан с производством.

Руководителю выдано предписание в целях восстановления нарушенных трудовых прав. В установленный срок оно было исполнено. В кабинете произвели ремонт полов.