У безработной жительницы села под Уфой украли 12 миллионов рублей
Сегодня, 09:50ПроисшествияЗиля АскероваФото: pixabay.com
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Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии.
У безработной 45-летней жительницы села Нагаево под Уфой украли 12 млн рублей наличности. Преступники пока неизвестны.
Сотрудники правоохранительных органов уже возбудили уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере». Воры разыскиваются.
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