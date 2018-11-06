Накануне суицида дознавателя из Башкирии лишили премии - соцсети

В сообществе «Омбудсмен полиции» социальной сети «ВКонтакте» на условиях анонимности источники рассказали о том, что покончившего с собой дознавателя полиции Учалинского отдела Юлая Халилова лишили премии. И якобы это дисциплинарное наказание сопровождалось устным комментарием: «Объяснишь своей жене, за что тебя лишили премии и сделали выговор».

Там же говорится о том, что в отделе, в котором работал полицейский, «отвратительная атмосфера, почти все друг на друга стучат, постоянный некомплект, скотское отношение к сотрудникам, переработка постоянная, произвол начальствующего состава».