Накануне суицида дознавателя из Башкирии лишили премии - соцсети
Причиной трагедии могли стать семейные отношения.
В сообществе «Омбудсмен полиции» социальной сети «ВКонтакте» на условиях анонимности источники рассказали о том, что покончившего с собой дознавателя полиции Учалинского отдела Юлая Халилова лишили премии. И якобы это дисциплинарное наказание сопровождалось устным комментарием: «Объяснишь своей жене, за что тебя лишили премии и сделали выговор».
Там же говорится о том, что в отделе, в котором работал полицейский, «отвратительная атмосфера, почти все друг на друга стучат, постоянный некомплект, скотское отношение к сотрудникам, переработка постоянная, произвол начальствующего состава».
Напомним, что трагедия произошла в ночь на минувшее воскресенье, 4 ноября. 33-летний Юлай Халилов в предсмертной записке написал, что во всем виноват сам. Предварительная версия суицида – семейно-бытовые отношения. У полицейского остались жена и трое детей.