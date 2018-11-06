Бывшего зама Радия Хабирова в Красногорске арестовали по обвинению во взятке

ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольгу Врадий сообщает, что замглаву администрации Красногорска обвиняют в получении взятки в размере 2,8 млн рублей.

- По данным следствия, 30 октября генеральный директор одной из фирм передал заместителю главы администрации городского округа Красногорск через посредника взятку в размере 2,8 млн рублей за нерасторжение договора аренды земельного участка и изменение вида разрешенного использования этого земельного участка с целью дальнейшего уменьшения арендной платы. После получения денежных средств посредник был задержан, - прокомментировала Врадий.

Директор агентства недвижимости выступил посредником в получении взятки. Ему предъвили обвинение в посредничестве во взяточничестве.