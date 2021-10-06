Жителя Башкирии осудят за убийство продавца 15-летней давности из-за 2000 рублей

По версии следствия, ночью 29 апреля 2006 года обвиняемый вместе со своим другом в состоянии алкогольного и токсикологического опьянения после вдыхания паров клея решили ограбить местный продуктовый магазин. Там они потребовали от продавщицы передать им деньги, а когда та отказалась, зарезали ее и ударили гирей по голове. Женщина скончалась на месте. Преступникам удалось похитить две тысячи рублей, затем они скрылись.