Жителя Башкирии осудят за убийство продавца 15-летней давности из-за 2000 рублей

Жителя Башкирии осудят за убийство продавца 15-летней давности из-за 2000 рублей
Жителя Башкирии осудят за убийство продавца 15-летней давности из-за 2000 рублей
Вчера, 12:26ПроисшествияВалерия ПанаеваФото: Пресс-служба СУ СК РФ по РБ
Следователи раскрыли свою версию преступления, которое произошло в Аскарово весной 2006 года.

Известно, что трагедия произошла в апреле 2006 года в продуктовом магазине села Аскарово. В магазине было обнаружено тело 52-летней женщины. Она работала продавцом, первым увидел тело погибшей ее муж. Все признаки указывали на насильственную смерть. Тогда следователям не удалось раскрыть дело по горячим следам.

В 2021 году правоохранителям удалось установить подозреваемого - им стал житель неоднократно судимый местный житель. Вскоре он сознался в убийстве продавца.

По версии следствия, ночью 29 апреля 2006 года обвиняемый вместе со своим другом в состоянии алкогольного и токсикологического опьянения после вдыхания паров клея решили ограбить местный продуктовый магазин. Там они потребовали от продавщицы передать им деньги, а когда та отказалась, зарезали ее и ударили гирей по голове. Женщина скончалась на месте. Преступникам удалось похитить две тысячи рублей, затем они скрылись.

Теперь дело об убийстве продавца в Аскарово направлено в суд для рассмотрения по существу. Осудить друга обвиняемого не удастся - он скончался от болезни в 2013 году.

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