В Уфе водитель иномарки на «зебре» сбил двух несовершеннолетних на электросамокате

Как сообщает ГИБДД по Башкирии, вечером 5 октября напротив дома №17 по бульвару Славы 20-летний водитель иномарки попросту не заметил двух подростков 15 и 16 лет, которые пересекали проезжую часть на электросамокате. Отметим, что делали они это в установленном месте, на пешеходном переходе, отмеченном «зеброй».