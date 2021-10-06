В Уфе водитель иномарки на «зебре» сбил двух несовершеннолетних на электросамокате

В Уфе водитель иномарки на «зебре» сбил двух несовершеннолетних на электросамокате
В Уфе водитель иномарки на «зебре» сбил двух несовершеннолетних на электросамокате
Вчера, 16:52ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: ГИБДД по Башкирии
Очевидцы уверяют, что удар был настолько мощным, что дети влетели в лобовое стекло машины.

После непродолжительного затишья произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием электросамоката, новостей о которых с наступление осени стало значительно меньше. На этот раз ДТП с электросамокатом произошло в Уфе.

Как сообщает ГИБДД по Башкирии, вечером 5 октября напротив дома №17 по бульвару Славы 20-летний водитель иномарки попросту не заметил двух подростков 15 и 16 лет, которые пересекали проезжую часть на электросамокате. Отметим, что делали они это в установленном месте, на пешеходном переходе, отмеченном «зеброй».

К счастью подростки остались живы, несмотря на то, что по мнению очевидцев происшествия, удар был настолько силен, что ребята буквально влетели в лобовое стекло. Ребята были доставлены в больницу, а по факту ДТП в ведомстве начали разбирательство.

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