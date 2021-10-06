В Уфе 640 человек эвакуировали из торгового центра «Экватор» из-за подгоревшей еды

На место прибыли спецслужбы, которые выяснили, что угрозы для посетителей нет, а торговый центр продолжил работу.

Сегодня, 6 октября, сработала пожарная сигнализация в торговом центре «Экватор» в самом центре Уфы, по соседству с парком им. Ивана Якутова. К объекту немедленно выехали компетентные службы, отмечается, что силы МЧС были направлены на место по повышенному рангу пожара. К счастью выяснилось, что причиной сработавшей сигнализации стал подгоревший обед, который разогревали в одном из помещений на цокольном этаже. Все посетители были незамедлительно эвакуированы, их количество составило 640 человек, 60 из которых дети. Однако после того, как причина сработавшей сигнализации стала ясна, ТЦ продолжил работать в штатном режиме.

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