Бывшая учительница из Уфы оказалась в реанимации после ДТП в Турции

Как сообщает агентство Башинформ, серьезными проблемами обернулась поездка в турецкий Бодрум для уфимки Анны, бывшей учительницы, которая приехала на курорт отдохнуть со своей дочерью Ольгой. ДТП по вине пьяного водителя произошло на второй день отдыха женщин. В результате происшествия Анна оказалась в реанимации с тяжелыми травмами, а ее дочь ухаживает за ней, проживая в её же палате.