Бывшая учительница из Уфы оказалась в реанимации после ДТП в Турции

Бывшая учительница из Уфы оказалась в реанимации после ДТП в Турции
Бывшая учительница из Уфы оказалась в реанимации после ДТП в Турции
Вчера, 16:01ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: фото из соцсетей
Поездка на отдых обернулась для женщины и её дочери серьезным лечением и огромными затратами.

Как сообщает агентство Башинформ, серьезными проблемами обернулась поездка в турецкий Бодрум для уфимки Анны, бывшей учительницы, которая приехала на курорт отдохнуть со своей дочерью Ольгой. ДТП по вине пьяного водителя произошло на второй день отдыха женщин. В результате происшествия Анна оказалась в реанимации с тяжелыми травмами, а ее дочь ухаживает за ней, проживая в её же палате.

Как сообщает издание, сейчас лечение женщины обходится семье очень дорого. Озвучена цифра 70 тысяч долларов. При этом лечение, по мнению врачей местного госпиталя продлится около двух месяце, по крайней мере столько женщине предстоит соблюдать постельный режим под пристальным наблюдением докторов.

В данный момент семья остро нуждается в любой материальной помощи.

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