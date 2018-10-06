В Уфе объявлены в розыск грабители за нападения на ювелирные бутики

В Отдел полиции № 9 по Кировскому району Уфы обратились сотрудники ювелирного бутика с заявлением о том, что неизвестные пытались их ограбить. Пока полицейские разбирались с их заявлением, вскоре поступило заявление от работников другого ювелирного магазина, которых грабителям все-таки удалось лишить драгоценностей на сумму в 300 тысяч рублей.

По предварительным данным, сначала грабители были замечены в крупном торговом центре в Кировском районе Уфы. Сначала они под видом покупателей рассматривали витрины, а затем один из них вскрыл витрину и попытался похитить драгоценности. Однако вору пришлось бежать, когда продавец заметила его.

Через несколько часов в другом торговом центре в Октябрьском районе Уфы попытка ограбления ювелирного бутика, совершенная тем же способом, оказалась удачной. Предположительно там действовали те же злоумышленники.

По обоим криминальным фактам возбуждены уголовные дела.