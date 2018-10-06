В Уфе мужчину обвиняют в киднеппинге и угрозе убийством

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Возбуждено уголовное дело.
В Уфе Следственный комитет возбудил необычное уголовное дело по факту незаконного лишения свободы и угрозы убийством двум детям. В этих злодеяниях подозревается отец пострадавших детей.
Как следует из материалов дела, инцидент произошел 16 сентября в Уфе на улице 40-летия Октября. Мужчина насильно увез двух малолетних детей 8 и 9 лет на автомобиле к реке и пообещал убить их за то, что ребята обижали его 9-летнего сына. Затем он привез испуганных мальчишек обратно во двор, а те рассказали о происшедшем своим родителям, которые обратились в полицию.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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