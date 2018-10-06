В Уфе мужчину обвиняют в киднеппинге и угрозе убийством

Как следует из материалов дела, инцидент произошел 16 сентября в Уфе на улице 40-летия Октября. Мужчина насильно увез двух малолетних детей 8 и 9 лет на автомобиле к реке и пообещал убить их за то, что ребята обижали его 9-летнего сына. Затем он привез испуганных мальчишек обратно во двор, а те рассказали о происшедшем своим родителям, которые обратились в полицию.