В Башкирии найдено тело погибшей молодой женщины под мостом
Сегодня, 16:28ПроисшествияТатьяна Майорова
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Предположительно она была убита.
В городе Салавате накануне, 5 октября, было обнаружено тело молодой женщины под мостом неподалеку от бульвара Космонавтов. Об этом сообщили в следкоме республики.
Уже известно, что погибшая - это 29-летняя местная жительница. На теле девушки обнаружены следы удушья.
Следственный комитет проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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