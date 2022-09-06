В Уфе за убийство осудят мужчину, который при дочери облил ее мать бензином и поджег

Однако несмотря на то, что медики прибыли оперативно, помочь они могли мало чем — женщина была госпитализирована в реанимацию с 70% ожогов, где спустя месяц скончалась. Так из покушения на убийство содеянное превратилось в убийство с особой жестокостью, за которое теперь будут судить дебошира. Примечательно, что свою вину в содеянном мужчина признал лишь частично.