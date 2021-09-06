В Уфе осудили водителя, сбившего полицейского во время погони

Инцидент произошёл в июне на Дёмском шоссе. Водителя «Chevrolet Lacetti» попытались остановить сотрудники ГИБДД, но мужчина проигнорировал указания. Полицейская машина последовала за нарушителем. Уходя от преследования, водитель сбил одного из сотрудников ГИБДД, последний получил травмы. Также водитель столкнулся с тремя припаркованными машинами.
Автомобиль нарушителя всё же удалось остановить, но водитель не открывал двери. Полицейским пришлось применить физическую силу и надеть на мужчину наручники.
За погоню уфимца оштрафовали, лишили водительских прав на полтора года и заключили под административный арест на 15 суток. Также в отношении лихача было возбуждено уголовное дело за применение насилия против полицейского. Кировский районный суд Уфы приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.
Напомним, в августе 36-летний мужчина напал на сотрудников патрульно-постовой службы. Он размахивал ножом и гирей. На требование сложить оружие и сдаться мужчина ответил агрессией и с ножом в руке направился на одного из сотрудников. Полицейский выстрелил в воздух, но мужчина не отреагировал, поэтому сотрудник полиции выстрелил в самого нарушителя. На мужчину возбудили уголовное дело.