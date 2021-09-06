В Уфе осудили водителя, сбившего полицейского во время погони

Напомним, в августе 36-летний мужчина напал на сотрудников патрульно-постовой службы. Он размахивал ножом и гирей. На требование сложить оружие и сдаться мужчина ответил агрессией и с ножом в руке направился на одного из сотрудников. Полицейский выстрелил в воздух, но мужчина не отреагировал, поэтому сотрудник полиции выстрелил в самого нарушителя. На мужчину возбудили уголовное дело.