В Москве на пешеходном переходе КамАЗ сбил мать с двухмесячным ребенком

Как пишет 360tv.ru, на месте происшествия работают полицейские и сотрудники МЧС.
В результате аварии движение по одной полосе дороги в обоих направлениях оказалось занято.
Как сообщили в Госавтоинспекции, женщина пересекала дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В это время мужчина, управлявший легковым автомобилем, остановился в ряду справа, а водитель КамАЗа продолжал двигаться и сбил женщину.
По предварительной информации, у матери сломано бедро, а у ребенка диагностировано сотрясение головного мозга.