В Москве на пешеходном переходе КамАЗ сбил мать с двухмесячным ребенком

В российской столице на улице Митинской грузовой автомобиль сбил женщину с двухмесячным ребенком на пешеходном переходе неподалеку от дома № 26. В итоге мать с дочерью госпитализировали, по сообщению Telegram-канала департамента транспорта Москвы.

Как пишет 360tv.ru, на месте происшествия работают полицейские и сотрудники МЧС. В результате аварии движение по одной полосе дороги в обоих направлениях оказалось занято. Как сообщили в Госавтоинспекции, женщина пересекала дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В это время мужчина, управлявший легковым автомобилем, остановился в ряду справа, а водитель КамАЗа продолжал двигаться и сбил женщину. По предварительной информации, у матери сломано бедро, а у ребенка диагностировано сотрясение головного мозга.

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