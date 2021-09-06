В Башкирии мужчина убил собаку пакетом

В Башкирии мужчина убил собаку пакетом
В Башкирии мужчина убил собаку пакетом
Вчера, 08:54ПроисшествияЭлина Сайфранова
Трагический случай попал в поле зрения городских камер Нефтекамска.

В социальных сетях распространилось видео из Нефтекамска, на котором небольшая собака подбежала к вышедшему из-за угла мужчине, на что тот ударил ее пакетом. Собака скончалась на месте. Сообщается, что питомец был стареньким мопсом.

В комментариях люди в большинстве своем поддерживают действия мужчины и обвиняют в случившемся хозяйку животного, так как пес был без поводка и намордника.

«Никто не обязан анализировать мотивы атакующей собаки. У мужчины сработал инстинкт самосохранения. Смерть пса на совести дуры-хозяйки», «Не, я бы не стал бить пакетом… я бы просто пнул)))», — высказываются жители Башкирии.

Напомним, что в России действует статья 245 Уголовного Кодекса, как раз за жестокое обращение с животными. Так, за причинение животному боли и/или смерти наказывается штрафом до 80 тысяч рублей или заработной платой в период до 6 месяцев, также предусматриваются и обязательные работы до 360 часов, либо лишение свободны сроком до трех лет.

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