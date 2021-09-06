В Башкирии мужчина убил собаку пакетом

Напомним, что в России действует статья 245 Уголовного Кодекса, как раз за жестокое обращение с животными. Так, за причинение животному боли и/или смерти наказывается штрафом до 80 тысяч рублей или заработной платой в период до 6 месяцев, также предусматриваются и обязательные работы до 360 часов, либо лишение свободны сроком до трех лет.