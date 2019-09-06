В Уфе 4-летний малыш выпал с восьмого этажа и разбился насмерть

Трагедия произошла сегодня, 6 сентября, в одном из многоэтажных домов по ул. Мушникова в уфимском Инорсе, сообщает ГТРК Башкортостан.

Согласно предварительной версии, мама мальчика в это время была дома. Сейчас выясняются все детали и обстоятельства случившегося.