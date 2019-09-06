В Уфе 4-летний малыш выпал с восьмого этажа и разбился насмерть
Вчера, 15:29ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: http://gtrk.tv
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Мама в это время была дома.
Трагедия произошла сегодня, 6 сентября, в одном из многоэтажных домов по ул. Мушникова в уфимском Инорсе, сообщает ГТРК Башкортостан.
Мальчик выпал из окна восьмого этажа и разбился насмерть.
Согласно предварительной версии, мама мальчика в это время была дома. Сейчас выясняются все детали и обстоятельства случившегося.
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