В Башкирии вандалы уничтожили старинный надгробный камень с 200-летней историей
Вчера, 12:48ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ВКонтакте
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ЧП произошло в Баймакском районе республики.
На днях стало известно о циничном преступлении, совершенном неизвестными людьми в Баймакском райне Башкирии. Подробности сообщили в соцсетях сотрудники Башкультнаследия.
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По уточненным данным, ЧП произошло возле деревни Кусеево. Большой надгробный камень был местной достопримечательностью. Он был установлен в 1827 году Валит-кантоном в честь его отца Якшимбета сына Кульсуры.
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Судя по состоянию памятника, восстановить его вряд ли возможно.
Сельчане до глубины души возмущены происшедшим.
- Кому помешал памятный камень с 200-летней историей? – спрашивают они в соцсетях.
Возможных очевидцев происшедшего просят помочь в поисках вандалов и позвонить в полицию по телефону 02 либо по номеру (34751) 4-48-32.
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