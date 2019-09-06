В Башкирии вандалы уничтожили старинный надгробный камень с 200-летней историей

На днях стало известно о циничном преступлении, совершенном неизвестными людьми в Баймакском райне Башкирии. Подробности сообщили в соцсетях сотрудники Башкультнаследия.

По уточненным данным, ЧП произошло возле деревни Кусеево. Большой надгробный камень был местной достопримечательностью. Он был установлен в 1827 году Валит-кантоном в честь его отца Якшимбета сына Кульсуры.

Судя по состоянию памятника, восстановить его вряд ли возможно.

Сельчане до глубины души возмущены происшедшим.

- Кому помешал памятный камень с 200-летней историей? – спрашивают они в соцсетях.