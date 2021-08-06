В районе Башкирии уже несколько дней продолжаются лесные пожары

По последним данным, в республике действуют три пожара в Хайбуллинском и один в Зилаирском районах, общая площадь которых составляет 542,3 гектара. Огонь тушат 85 единиц спецтехники и 225 человек, среди которых сотрудники лесопожарных формирований, МЧС России, противопожарной службы республики и волонтёры. Также от МЧС республики направили 8 единиц техники и 50 человек, а также три автоцистерны, бульдозеры компании «Башмедь».