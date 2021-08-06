В Гафурийском районе женщина подозревается в расчленении знакомого

В Гафурийском районе женщина подозревается в расчленении знакомого
В Гафурийском районе женщина подозревается в расчленении знакомого
Вчера, 16:53ПроисшествияФото: 1MediaInvest
Причина убийства - ссора во время распития спиртных напитков.

Следственный комитет по Башкирии сообщил о завершении расследования убийства 40-летнего мужчины в селе Белое Озеро.

Известно, что 12 февраля этого года подозреваемая вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки, тогда же между ними и произошла ссора на почве ревности, в результате которой 39-летняя женщина несколько раз ударила мужчину деревянной скалкой по голове. От ударов мужчина скончался на месте.

Сообщается, что мужчина был обнаружен только 19 марта, женщина сбросила тело в старый колодец, а для удобства транспортировки предварительно его расчленила на две части.

Известно также, после убийства подозреваемая обратилась за помощью к подруге, которая и посоветовала спрятать тело в колодце.

Так, подозреваемой предъявлено обвинение по 105 статье УК РФ (убийство), а подруге - по 316 статье УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы