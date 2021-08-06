В Башкирии эвакуировали 76 человек из детского лагеря из-за горения травы

Пожар тушили добровольцы и администрация района. Всего для тушения привлекли 7 единиц спецтехники и 87 человек. Ещё 4 трактора проводили опашку очага горения. Также на место происшествия прибыли 12 сотрудников МЧС России и 3 пожарные автоцистерны ведомства, а также аэромобильная группировка главного управления из 50 человек и 3 единицы техники.