В Уфе ураганный ветер ночью повалил деревья на автомобили
Пострадали деревья, светофоры, линии электропередач и рекламные банеры.
Сегодня, 6 августа, на оперативном совещании в администрации Уфы назвали сведения об ущербе, нанесенном непогодой башкирской столице.
По данным на 8 часов утра, известно, что ветер по городу повалил 11 деревьев или их крупные ветки. Кое-где получили повреждения припаркованные автомобили. В пяти случаях ко времени проведения утренней оперативки последствия природной стихии еще не были устранены, поскольку инциденты случились именно под утро.
Пострадали на улицах Уфы от сильного ветра также пять светофоров и опора линии электропередач на Бирском тракте. Помимо этого, ветер сорвал рекламный баннер, висевший на путепроводе на проспекте Салавата Юлаева.
Как отчитались представители столичной администрации, все сигналы о подобных ЧП обработаны и приняты меры для оперативного устранения их последствий.