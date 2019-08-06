В Уфе ураганный ветер ночью повалил деревья на автомобили

Сегодня, 6 августа, на оперативном совещании в администрации Уфы назвали сведения об ущербе, нанесенном непогодой башкирской столице.

По данным на 8 часов утра, известно, что ветер по городу повалил 11 деревьев или их крупные ветки. Кое-где получили повреждения припаркованные автомобили. В пяти случаях ко времени проведения утренней оперативки последствия природной стихии еще не были устранены, поскольку инциденты случились именно под утро.

Пострадали на улицах Уфы от сильного ветра также пять светофоров и опора линии электропередач на Бирском тракте. Помимо этого, ветер сорвал рекламный баннер, висевший на путепроводе на проспекте Салавата Юлаева.