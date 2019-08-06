В Уфе из ТРЦ «Иремель» эвакуировали 100 человек из-за подгоревшего попкорна
Вчера, 18:45ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: mchs.gov.ru
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Среди них было 10 детей.
Подробности сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. Автоматическая пожарная сигнализация сработала около 18.00 сегодня, 6 августа. На место оперативно выехали специалисты Уфимского пожарно-спасательного гарнизона.
Они выяснили, что на третьем этаже торгового центра, где расположен кинотеатр, подгорел попкорн. Тогда спасатели дали отбой. Тем не менее, из-за сработавшего сигнала, как и положено, были эвакуированы люди - всего 100 человек, среди которых было 10 детей.
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