В Перми злоумышленник с ножом напал на ребенка

Отец пострадавшего подростка Федор Меньшов сообщил, что его сын шел из магазина, когда взрослый мужчина остановил его и напал с ножом. Как сообщает издание properm.ru, ребёнок занимается каратэ, что позволило ему уклониться от прямого удара. Тем не менее, нападавший порезал мальчику лицо.