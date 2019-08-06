Фото: pxhere.com
В Перми злоумышленник с ножом напал на ребенка
Вчера, 17:08Происшествия
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Днем в Перми на улице Плеханова мужчина, вооруженный ножом, напал на 14-летнего школьника. Злоумышленник был задержан сотрудниками ППС.
Отец пострадавшего подростка Федор Меньшов сообщил, что его сын шел из магазина, когда взрослый мужчина остановил его и напал с ножом. Как сообщает издание properm.ru, ребёнок занимается каратэ, что позволило ему уклониться от прямого удара. Тем не менее, нападавший порезал мальчику лицо.
Свидетеле нападения стал учащийся школы №32 Никита Молоков. Он решил помочь пострадавшему. На место прибыли медики, а злоумышленника в скором времени задержали.
По факту нападения на несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Преступник находится в СИЗО.
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