В Канаде во время стрельбы в ночном клубе пострадали семь человек

В результате стрельбы ранения получили семь человек. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Об этом информирует RNS.

По сообщениям канадских СМИ, к двум часам ночи в клубе собралось порядка 250 человек. Стрельбе предшествовала ссора. Преступнику удалось скрыться с места происшествия.