Фото: pxhere.com
В Канаде во время стрельбы в ночном клубе пострадали семь человек
Вчера, 14:46Происшествия
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В ночь на вторник в канадском городе Торонто неизвестный открыл стрельбу по посетителям ночного клуба District 45.
В результате стрельбы ранения получили семь человек. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Об этом информирует RNS.
По сообщениям канадских СМИ, к двум часам ночи в клубе собралось порядка 250 человек. Стрельбе предшествовала ссора. Преступнику удалось скрыться с места происшествия.
Полицейские комментариев пока не дают. Они не раскрывают личность и мотивы стрелка. Дежурный инспектор Стейси Дэвис лишь подтвердил, что в полицию поступали звонки о стрельбе в District 45.
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