Ураган в Башкирии: спортзал без крыши, смятый газопровод, пострадавшие автомобили

Сегодня, 6 августа, представители ГУ МЧС по РБ и Управления гражданской защиты в Уфе отчитались о последствиях стихии, разыгравшейся с вечера в регионе.

Так, в селе Базылык Бижбулякского района вчера под вечер порыв ветра содрал часть кровли с крыши спортивного зала сельского многофункционального культурного центра. . Пострадали 216 кв. метров кровли – это пятая часть от ее общего объема. Погибших и посрадавших нет. Ведутся ремонтные работы.

В Уфе падение деревьев повлекло отключение электричества в двух местах в частном секторе в Демском районе. Там также ведутся восстановительные работы.

В шести случаях деревья упали на газопроводы, пять раз обошлось без тяжелых последствий, но в Орджоникидзевском районе потребовался ремонт. Утечки газа удалось избежать повсюду.

В Кировском и Советском районах два дерева рухнули на автомобили, которые получили механические повреждения.

Возле остановки «Школьная» ветер сорвал рекламный баннер с борта путепровода. Его оперативно демонтировали спасатели.

Всего же на текущий момент, по данным Управления гражданской зашиты Уфы, в столице было зафиксировано 17 случаев падения деревьев, веток и прочих предметов, снесенных ветром.