Суд признал виновным ставшего немым свидетелем убийства полицейского

Овчинникова приговорили к пребыванию в колонии-поселении в течение 2 лет 4 месяцев. Ему также запрещено будет занимать государственные должности на протяжении 1 года 10 месяцев.

Следствие установило, что летом 2017 года у Драчева произошел конфликт с Анаром Аллахверановым на глазах у Овчинникова. Последний мог задержать набросившегося на спортсмена мужчину, предотвратив тем самым преступление. Помимо этого, Овчинников уверял прибывших на место полицейских, что конфликта между сторонами не было.