Суд признал виновным ставшего немым свидетелем убийства полицейского
Вчера, 20:07ПроисшествияФото: publicdomainpictures.net
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В хабаровском краевом суде вынесли приговор экс-полицейскому Владимиру Овчинникову, который не попытался предотвратить убийство пауэрлифтера Андрея Драчева, хотя такая возможность у него имелась.
Бывший правоохранитель осужден по статье «Халатность», сообщает 6 августа газета «Известия».
Овчинникова приговорили к пребыванию в колонии-поселении в течение 2 лет 4 месяцев. Ему также запрещено будет занимать государственные должности на протяжении 1 года 10 месяцев.
Следствие установило, что летом 2017 года у Драчева произошел конфликт с Анаром Аллахверановым на глазах у Овчинникова. Последний мог задержать набросившегося на спортсмена мужчину, предотвратив тем самым преступление. Помимо этого, Овчинников уверял прибывших на место полицейских, что конфликта между сторонами не было.
Погибший пауэрлифтер был чемпионом Европы и мира по данному виду спорта.
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