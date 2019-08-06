Потребительский терроризм в действии: в Уфе покупатель хотел поджечь торговый киоск
Вчера, 16:03ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Поход за новыми наушниками завершился огненным перфомансом.
Шокирующий инцидент произошел в одном из торговых киосков Уфы. Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, неожиданно отреагировал покупатель на пояснения продавца.
По предварительным данным, покупатель сначала спросил в одной из торговых точек, как можно обменять наушники. Получив ответ, что для этого нужно показать чек, покупатель ушел, но вскоре вернулся с жидкостью для розжига и начал расплескивать ее по витринам, урожая устроить поджог.
К счастью, когда мужчина достал спички, подоспела охрана и скрутила его, а затем передала сотрудникам Росгвардии.
В полиции выяснилось, что ему 35 лет, раньше в криминальных делах поджигатель замечен не был. Продавец поклялся, что ничем не обидел его и не провоцировал на поджог.
Возбуждено уголовное дело.
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