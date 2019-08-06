ГИБДД: в аварии под Рязанью погибли шесть человек

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В ГИБДД уточнили информацию о погибших 6 августа в ДТП с участием микроавтобуса под Рязанью: их шесть, а не семь человек, как заявлялось ранее.
Все они являлись гражданами Таджикистана, информирует газета «Известия»
Отмечается, что среди погибших - один ребенок, девочка 14 лет. Кроме этого, в результате аварии получили травмы еще восемь человек, в числе которых - несовершеннолетний.
ДТП произошло примерно в 5:00 в Сасовском районе Рязанской области. На трассе М5 столкнулись Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz Vito. У микроавтобуса, принадлежащего частному лицу, были российские номера. Предполагается, что он направлялся в Таджикистан.
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