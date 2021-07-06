Житель Уфы признал свою вину в пожаре, в котором погибли две женщины и ребенок

Житель Уфы признал свою вину в пожаре, в котором погибли две женщины и ребенок
Житель Уфы признал свою вину в пожаре, в котором погибли две женщины и ребенок
Вчера, 18:25ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В Калининский суд Уфы передано уголовное дело по факту пожара в микрорайоне Инорс на улице Ферина, в котором погибли две женщины и 11-летний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в марте 2021 года 58-летний местный житель со своими знакомыми распивал алкогольные напитки в комнате общежития. Когда все разошлись, мужчина, оставив включенным в сеть тепловой вентилятор, лёг спать.

Электроприбор загорелся, что вызвало сильный пожар. Огонь проник к соседям, в результате чего погибли две женщины и ребёнок.

Мужчина признал свою вину.

Напомним, из-за пожара из дома было эвакуировано 150 человек, в том числе 46 детей. После происшествия в администрации Калининского района состоялось экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По словам главы Калининского района Сергея Кожевникова, было принято решение усилить профилактические меры в многоквартирных жилых домах и частном секторе по пожарной безопасности, взять на особый контроль неблагополучные семьи, где имеются малолетние дети, многодетные семьи, одинокие и престарелые граждане.

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