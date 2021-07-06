В центре Уфы автомобиль сбил самокатчика

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 6 июля.
Молодой человек который ехал на электросамокате перед тем, как перейти дорогу на зеленый свет, он не спешился с транспорта и пытался переехать зебру. Однако ему это не удалось, и его сбила легковушка.
— По данному факту в отдел ГИБДД поступило обращение от очевидцев. Сотрудники выехали на место происшествия, однако сами участники дорожного происшествия отказались от оформления документов, — сообщили в ГИБДД Башкирии по городу Уфа.
Это уже не первая проблема в республике с электросамокатами. Ранее для того, чтобы предотвратить наезды на пешеходов, власти Башкирии предложили ограничивать их скорость на определенных участках дорог.