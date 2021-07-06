Раскопали. Уфимца будут судить за убийство почти десятилетней давности

СК сообщает, что обвиняемый перестарался, и застрелил человека, вместо того, чтобы проучить его по просьбе знакомого.

48-летнего уфимца обвиняют в совершении убийства из корыстных побуждений и незаконном хранении оружия. Следователи завершили расследования убийства, которое произошло без малого 10 лет назад, 21 сентября 2011 года. В селе Михайловка Уфимского района жена обнаружила своего мужа с огнестрельным ранением, но не смогла пояснить, кто мог желать вреда мужчине. Признаков разбоя полицейские тогда не обнаружили, а подозреваемого не нашли. Следователи регионального управления СК России и сотрудники уголовного розыска МВД республики по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет взялись за это дело вместе и проверили брата жены потерпевшего. Выяснилось, что он попросил своего знакомого избить потерпевшего, чтобы проучить за то, что тот поколачивал жену. как выяснили следователи, обвиняемый согласился помочь своему знакомому, но перестарался и убил мужа-тирана, а затем стал требовать деньги за проделанную работу, ни много ни мало миллион рублей, но получил только 125 тысяч рублей – сообщает пресс-служба СК Башкирии. По месту жительства тещи обвиняемого прошел обыск, а на придомовом участке был найден закопанный обрез со следами крови, которым и было совершено убийство.. Хотя обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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