«Было очень страшно даже в номере». Уфимцы рассказали о потопе в Сочи

Паника и саботаж

Еще одна уфимка Анастасия попала в сильную непогоду находясь в машине на горной дороге. Она выражает благодарность водителю, который справился с управлением на размытой горной дороге, но несмотря на такое экстремальное приключение не понимает паники. – На наших глазах машины заносило, кто-то остановился прямо на серпантине, правда было страшно ехать. Хотя по сути же это обычный ливень, у нас тоже такие бывали, зачем так народ пугать? Просто непонятна эта паника и саботаж у людей и СМИ, – недоумевает она.