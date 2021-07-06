«Было очень страшно даже в номере». Уфимцы рассказали о потопе в Сочи

После печальных новостей из Крыма, которые все еще продолжают поступать беспокойство о том, что происходит на черноморском побережье у тех кто собирается на отдых или же чьи близкие находятся там, только растет. Тем более, что «черноморская депрессия» продолжается, так называется циклон, который и вызывает очаги мощных кучево-дождевых облаков, которые становятся причиной ливневых дождей, местами сильных гроз со шквалами и градом.
– Из-за продолжительных обильных осадков в Адлерском и Хостинском районах Сочи отмечается критический подъем уровня рек Хоста и Мацеста. Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию – сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
А что сообщают наши земляки, которые воочию застали «черноморскую депрессию»?
Уфимка Алия Енилеева сегодня утром прилетела из Сочи и успела застать ливневые дожди на курорте. Однако впечатления от отдыха испортившаяся погода впечатления почти не испортила. Девушка отдыхала в самом Сочи, а не в пригороде.
– Да у нас вроде все нормально было, пожалуй кроме того, что мы за то, чтобы проехать на такси 150 метров и не промокнуть заплатили 330 рублей и это самое дешёвое из возможных – делится Алия.
Там где мы были, в центре Сочи, просто был очень сильный дождь и да, наводнение. Говорят не ходить на море и в горы, потому что это опасно. Что касается эвакуации, то может ей и пугают, но лично мы слышали это только от уфимских родственников.Алия Енилеева
Уфимка Елена Михайлова считает, что им повезло. Они успели вернуться из Адлерского океанариума, вошли в свой номер и буквально через пять минут небо затянули черные тучи и начался ливень и ураган. Громкоговорителей они не слышали, обычно предупреждения звучат на побережье, когда кто-то далеко заплывает или же дети находятся без присмотра родителей. Но очевидцы говорили Елене о том, что предупреждения о приближении шторма все же звучали.
– Но наш русский человек как всегда начинает убегать в самую последнюю минуту. Сначала просто покапал дождик, потом резко поднялся ветер. Благо на берегу есть ресторанчик и все отдыхающие спрятались сам. Набились в ресторан как селедки в бочку – делится Елена.
Женщина говорит, что это действительно страшно. Из их номера моря не видно, но до него всего пять минут ходьбы. Шум дождя и ветра по ее словам был такой силы, но при закрытых окнах заглушал другие звуки. Женщина рассказала о том, что хозяйка дома, где они остановились, рассказывала о смерче, который прошел неподалеку.
– Я была на побережье после дождя и это действительно страшно. набережной просто нет, всю гальку с побережья смыло, её не видно. Лежат только огромные каменные глыбы – комментирует женщина видео, которое ей удалось записать. Заметим, что Елена отдыхает не в самом центре Сочи, а в Имеретинском районе, совхоз Россия.
Еще одна уфимка Анастасия попала в сильную непогоду находясь в машине на горной дороге. Она выражает благодарность водителю, который справился с управлением на размытой горной дороге, но несмотря на такое экстремальное приключение не понимает паники. – На наших глазах машины заносило, кто-то остановился прямо на серпантине, правда было страшно ехать. Хотя по сути же это обычный ливень, у нас тоже такие бывали, зачем так народ пугать? Просто непонятна эта паника и саботаж у людей и СМИ, – недоумевает она.
Было очень страшно! Мы если честно думали что та женщина, которая говорит в навигаторе, выйдет и скажет- «ребята вы ненормальные, я с вами дальше никуда не поеду!», потому что когда мы завернули на серпантин, начался ливень и видимости не было абсолютно никакой, машины прямо на дороге останавливались, потому что ехать было жутко, кого то прям на наших глазах заносило.Анастасия Гордиенко
Уфимец Дмитрий поделился кадрами реки Хоста. Видео было снято 5 июля с утра. По словам Дмитрия сейчас уровень воды уже спал, но грязь еще течет. Также он полагает, что купаться не получится до конца недели.