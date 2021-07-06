Бортпроводник спасла жизнь младенцу в самолете, летевшем из Уфы

Бортпроводник спасла жизнь младенцу в самолете, летевшем из Уфы
Бортпроводник спасла жизнь младенцу в самолете, летевшем из Уфы
Вчера, 21:45ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
На рейсе из Уфы в Сочи грудному ребёнку потребовалась медицинская помощь.

На рейсе №145 авиакомпании Nordwind бортпроводник Наталья Ананских спасла жизнь грудному ребёнку. Как сообщили в пресс-службе компании, после вскармливания у младенца появились судороги, у него посинели губы, остановилось дыхание. В результате он потерял сознание. Ребёнку вызвали скорую помощь, но врача в самолёте не оказалось.

На помощь пришла бортпроводник, которая провела сердечно-лёгочную реанимацию младенцу, благодаря чему он пришёл в сознание. Когда приехала скорая помощь, ребёнок уже стало лучше.

По словам врачей, сотрудница оказала помощь верно. Сама бортпроводник является многодетной мамой.

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