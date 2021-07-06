Бортпроводник спасла жизнь младенцу в самолете, летевшем из Уфы

На рейсе №145 авиакомпании Nordwind бортпроводник Наталья Ананских спасла жизнь грудному ребёнку. Как сообщили в пресс-службе компании, после вскармливания у младенца появились судороги, у него посинели губы, остановилось дыхание. В результате он потерял сознание. Ребёнку вызвали скорую помощь, но врача в самолёте не оказалось.
На помощь пришла бортпроводник, которая провела сердечно-лёгочную реанимацию младенцу, благодаря чему он пришёл в сознание. Когда приехала скорая помощь, ребёнок уже стало лучше.
По словам врачей, сотрудница оказала помощь верно. Сама бортпроводник является многодетной мамой.