Бортпроводник спасла жизнь младенцу в самолете, летевшем из Уфы

На рейсе №145 авиакомпании Nordwind бортпроводник Наталья Ананских спасла жизнь грудному ребёнку. Как сообщили в пресс-службе компании, после вскармливания у младенца появились судороги, у него посинели губы, остановилось дыхание. В результате он потерял сознание. Ребёнку вызвали скорую помощь, но врача в самолёте не оказалось.