Житель Башкирии устроил кровавую резню: ножом убил брата, мать и отца
6 июля, 16:45ПроисшествияМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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Уголовное дело возбуждено против 25-летнего жителя Кугарчинского района.
Зианчуринский межрайонный следственный отдел СУ СК России по РБ возбудил уголовное дело в отношении 25 летнего молодого человека из Кугарчинского района. Парень подозревается в тройном убийстве.
Следствию удалось выяснить, что 5 июля подозреваемый во дворе своего дома нанес множественные удары ножом 30-летнему брату и 53-летней матери. 59-летний отец попытался сбежать, но убийца его догнал и нанес удары. Все трое пострадавших скончались на месте от полученных ран. После этого мужчина отправился в ближайший отдел полиции, где рассказал о случившемся.
Молодой человек на данный момент находится под стражей. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.
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