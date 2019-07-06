Житель Башкирии устроил кровавую резню: ножом убил брата, мать и отца

Следствию удалось выяснить, что 5 июля подозреваемый во дворе своего дома нанес множественные удары ножом 30-летнему брату и 53-летней матери. 59-летний отец попытался сбежать, но убийца его догнал и нанес удары. Все трое пострадавших скончались на месте от полученных ран. После этого мужчина отправился в ближайший отдел полиции, где рассказал о случившемся.