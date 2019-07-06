В Уфе допрашивают сбежавшую с миллионами Луизу Хайруллину

Жительница Салавата, похитившая из банка 23 млн рублей, где работала кассиром, вчера доставлена из Казани в Уфу всей семьей. Именно там, в съемной квартире, скрывались они полтора месяца. Напомним, двух несовершеннолетних детей Хайруллиных передали родственникам, а сами находятся в Главном следственном управлении МВД по РБ. С ними беседуют следователи, сообщает «Вести-Башкортостан».

В МВД сообщили, что решение в отношении четы будет принято после проверки на причастность мужа к похищению.