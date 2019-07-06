В Уфе допрашивают сбежавшую с миллионами Луизу Хайруллину
6 июля, 12:08ПроисшествияМинзаля АскароваФото: Вконтакте
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Женщина с мужем находится в Главном следственном управлении МВД по РБ.
Жительница Салавата, похитившая из банка 23 млн рублей, где работала кассиром, вчера доставлена из Казани в Уфу всей семьей. Именно там, в съемной квартире, скрывались они полтора месяца. Напомним, двух несовершеннолетних детей Хайруллиных передали родственникам, а сами находятся в Главном следственном управлении МВД по РБ. С ними беседуют следователи, сообщает «Вести-Башкортостан».
В МВД сообщили, что решение в отношении четы будет принято после проверки на причастность мужа к похищению.
Напомним, когда преступницу обнаружили, денег при ней не было. Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение в особо крупном размере». Сотруднице банка грозит до 10 лет лишения свободы.
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