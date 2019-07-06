Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным

Об этом сообщается на официальном сайте МВД.
Двух несовершеннолетних дочерей Луизы Хайруллиной, сбежавшей с 23 млн рублями, передали родственникам.
Две дочери обвиняемой в сопровождении близких родственников и сотрудников органов опеки и попечительства сегодня направятся в город Салават, где будут находиться по месту постоянного проживания родных, — приводятся слова официального представителя МВД Ирины Волк на сайте МВД.
Сама женщина сейчас находится в Главном следственном изоляторе по РБ. После вынесения процессуального решения , ее отправят в СИЗО.
Напомним, сбежавшая из салаватского банка с 23 млн рублями Луиза Хайруллина, как выяснилось, пряталась в Казани. На неё было заведено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Суд заочно избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей.