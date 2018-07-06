Вопрос об УДО лидеру хакеров из «Шалтай-Болтая» направлен на пересмотр
Московский городской суд (Мосгорсуд) отправил на новое рассмотрение жалобу на отказ условно-досрочно освободить лидера группы хакеров «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева.
Повторное рассмотрение дела необходимо из-за допущенных ранее нарушений. Об этом пишет RNS.
Примечательно, что рассматривать апелляционную жалобу будет все тот же Мосгорсуд. В ведомстве пояснили, что суд первой инстанции необоснованно отказал Аникееву в УДО, сославшись на тяжесть совершенного им преступления.
По закону при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении тяжесть совершенного преступления браться во внимание не должна. Этот фактор может влиять лишь на приговор, который суд вынес ранее, сообщили в Мосгорсуде.
По словам адвоката Аникеева Руслана Коблева, Верховный суд России согласился с доводами защиты и вернул дело об УДО в президиум Мосгорсуда. Оттуда бумаги были переданы в апелляционную коллегию того же суда. Требования юристов поддержал и прокурор.