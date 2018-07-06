Вопрос об УДО лидеру хакеров из «Шалтай-Болтая» направлен на пересмотр

Повторное рассмотрение дела необходимо из-за допущенных ранее нарушений. Об этом пишет RNS.

Примечательно, что рассматривать апелляционную жалобу будет все тот же Мосгорсуд. В ведомстве пояснили, что суд первой инстанции необоснованно отказал Аникееву в УДО, сославшись на тяжесть совершенного им преступления.

По закону при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении тяжесть совершенного преступления браться во внимание не должна. Этот фактор может влиять лишь на приговор, который суд вынес ранее, сообщили в Мосгорсуде.