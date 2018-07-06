В Уфе женщина ругалась с водителем маршрутки и попала под колеса авто
Сегодня, 16:17ПроисшествияЗиля Аскерова
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Пассажирка маршрутки по своей вине стала жертвой ДТП.
Как рассказывают очевидцы, женщина сидела рядом с водителем маршрутки. Во время пути между ними возник конфликт и женщина, воспользовавшись тем, что маршрутка остановилась на светофоре, решила выйти.
К несчастью, она тут же попала под колеса проезжавшей по соседней полосе машины "Хендай Солярис".
Нарушительница дорожного движения жива, но получила травмы.
Как уточнил "Дорожный патруль", обстоятельство происшедшего выясняет полиция.
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