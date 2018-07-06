В Германии во время циркового представления слон упал на зрителей
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Накануне в немецком городе Оснабрюк во время представления с арены цирка свалился слон.
Видео инцидента опубликовано в интернете. Об этом шестого июля пишет газета «Известия».
На кадрах записи видно, как на цирковой арене выступают дрессировщики и три слона. В какой-то момент один из слонов толкнул другого и тот свалился в зрительный зал.
В результате инцидента один из посетителей не сильно ушиб ногу. Медицинская помощь ему не понадобилось. Зритель досмотрел представление до конца.
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