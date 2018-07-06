На уфимском предприятии нашли труп рабочего

Труп 60-летнего рабочего был обнаружн его коллегами на одном из уфимских предприятий.

По уточненным данным, тело скончавшегося сотрудника лежало недалеко от его рабочего стола. Сотрудники правоохранительных органов направили труп погибшего в морг, где судмедэксперты установят истинную причину его кончины.