На уфимском предприятии нашли труп рабочего

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Тело погибшего обнаружили его коллеги во время пересменки.
Труп 60-летнего рабочего был обнаружн его коллегами на одном из уфимских предприятий.
По уточненным данным, тело скончавшегося сотрудника лежало недалеко от его рабочего стола. Сотрудники правоохранительных органов направили труп погибшего в морг, где судмедэксперты установят истинную причину его кончины.
По данным Горобзора, мужчина был сотрудником МУП «Уфаводоконал».
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