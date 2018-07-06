Греф: хакеры атаковали Тюменский нейрохирургический центр

В тот момент медики делали операцию на мозге 13-летней школьницы. Об этом пишет RNS .

Об инциденте Греф рассказал на международном конгрессе по кибербезопасности. По его словам, ночью ему написал главврач нейрохирургического центра Альберт Суфианов. Медик сообщил, что он оперировал подростка. Вдруг в середине операции все медицинские приборы вышли из строя.